Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, derbide 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe, şampiyonluk şansını son haftaya taşımak için mutlak galibiyet almak durumunda.

Bu kritik derbiyi ise Arda kardeşler yönetecek.

TFF, Arda Kardeşler'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisine manuel olarak atandığını açıkladı.

Güncel puan durumu ise:

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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