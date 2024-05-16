Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, derbide 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe, şampiyonluk şansını son haftaya taşımak için mutlak galibiyet almak durumunda.
Bu kritik derbiyi ise Arda kardeşler yönetecek.
TFF, Arda Kardeşler'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisine manuel olarak atandığını açıkladı.
Güncel puan durumu ise:
Kaynak: Gerçek Gündem
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