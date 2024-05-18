Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 400. randevu: Kim üstün?

Galatasaray-Fenerbahçe ezeli rekabetinde rakipler 400. randevuda buluşuyor. Derbi öncesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki istatistikler dikkat çekerken, rakiplerin hangisi daha fazla üstünlük sağladı?

Son Güncelleme:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 400. randevu: Kim üstün?

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 93 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 400. randevu: Kim üstün? - Resim : 1

GALATASARAY-FENERBAHÇE ARASINDA 400. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1’i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE BU SEZON 3. KEZ RAKİP

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe iki maç yaptı. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. İki takım ayrıca Şanlıurfa’da yapılan TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçın başında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçerken, U19 ile karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlerin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

LİGDE 134. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
Son Güncelleme:
En faydalı tohummuş! Uzmanlara göre 1 tutam bamya tohumuyla o sorun geçiyor En faydalı tohummuş! Uzmanlara göre 1 tutam bamya tohumuyla o sorun geçiyor
Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi
Milli atlet Buse Savaşkan'dan Fransa'da gümüş madalya zaferi Milli atlet Buse Savaşkan'dan Fransa'da gümüş madalya zaferi
Türk 'Thor' Özkan Baltacı, İspanya'da tarih yazdı: Altın madalyanın sahibi oldu Türk 'Thor' Özkan Baltacı, İspanya'da tarih yazdı: Altın madalyanın sahibi oldu
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı, rakamlar değişti: Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek! Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek!
Memleket Partisi kapıya kilit vurdu: Muharrem İnce'den açıklama Memleket Partisi kapıya kilit vurdu
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabitlendi? Dolar kuru neden sabitlendi?
Sokak röportajında söyledikleri gündem oldu: "5G Ankara'da icat edildi; Türkiye'nin haberi yoktu, Çin yatırım yaptı" "5G Ankara'da icat edildi; Türkiye'nin haberi yoktu, Çin yatırım yaptı"
Hastaneden taburcu edilmiş! Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu