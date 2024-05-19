Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray, yakın takipçisi Fenerbahçe'yi evinde konuk ediyor. Sezonun en kritik karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip, maçtan 1 puanla ayrılması durumunda dahi şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe'nin maçtan galip ayrılması durumunda şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşınacak. Yılın derbisine sayılı saatler kalırken, takımların sahaya süreceği muhtemel 11'ler de şekillenmeye başladı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.

DERBİ SAAT KAÇTA?

Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko (Batshuayi)

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