Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray, yakın takipçisi Fenerbahçe'yi evinde konuk ediyor. Sezonun en kritik karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip, maçtan 1 puanla ayrılması durumunda dahi şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe'nin maçtan galip ayrılması durumunda şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşınacak. Yılın derbisine sayılı saatler kalırken, takımların sahaya süreceği muhtemel 11'ler de şekillenmeye başladı.
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.
DERBİ SAAT KAÇTA?
Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko (Batshuayi)
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