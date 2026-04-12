Galatasaray Evinde Tökezledi, Zirve Yarışı Kızıştı
Galatasaray, Kocaelispor karşısında sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye düştü.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar 30'uncu dakikada Sane’nin golüyle öne geçerken, Kocaelispor 72'nci dakikada Petkovic’in golüyle skoru dengeledi.
ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI
Galatasaray bu sonuçla puanını 68’e yükseltti. Ancak şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin dün Kayserispor’u 4-0 mağlup etmesiyle birlikte puan farkı 4’ten 2’ye kadar geriledi ve zirve yarışı yeniden iyice alevlendi. Kocaelispor ise deplasmandan aldığı 1 puanla puanını 35’e çıkardı.
