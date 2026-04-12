Galatasaray Evinde Tökezledi, Zirve Yarışı Kızıştı

Galatasaray, Kocaelispor karşısında sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye düştü.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar 30'uncu dakikada Sane’nin golüyle öne geçerken, Kocaelispor 72'nci dakikada Petkovic’in golüyle skoru dengeledi.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Galatasaray bu sonuçla puanını 68’e yükseltti. Ancak şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin dün Kayserispor’u 4-0 mağlup etmesiyle birlikte puan farkı 4’ten 2’ye kadar geriledi ve zirve yarışı yeniden iyice alevlendi. Kocaelispor ise deplasmandan aldığı 1 puanla puanını 35’e çıkardı.

Fenerbahçe Muriqi İçin Kesenin Ağzını AçtıFenerbahçe Muriqi İçin Kesenin Ağzını AçtıSpor

Fenerbahçe Kayseri’de Farklı KazandıFenerbahçe Kayseri’de Farklı KazandıSpor

İşte Galatasaray-Kocaelispor Maçının 11'leri İşte Galatasaray-Kocaelispor Maçının 11'leri
Alman Devi Uğurcan'ı İstiyor! 30 Milyon Euro Masada Alman Devi Uğurcan'ı İstiyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta
İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 2 Can Kaybı, 10 Yaralı İşçi Servisi Şarampole Devrildi
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman... Ünlülerin Test Sonuçları Belli Oldu
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha