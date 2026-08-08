Galatasaray Evinde Kaybetti, Tribünde Transfer Tepkisi

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Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Villarreal, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında penaltıdan Ayoze Perez'in attığı golle öne geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, penaltı kararına tepki gösterince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

Galatasaray'ın beraberlik golü 2 dakika sonra geldi. Victor Osimhen, 5. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Konuk ekip, 41. dakikada Mikautadze'nin golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarı 2-1 Villarreal'in üstünlüğüyle tamamlandı.

TARAFTARDAN TRANSFER PROTESTOSU

Maçın son bölümünde Galatasaray taraftarları yönetimi transfer politikası nedeniyle protesto etti. Tribünlerden “Taraftar burada, transferlere nerede?” ve “Yönetim uyuma, transferler nerede?” tezahüratları yükseldi.

SEZON ÖNCESİ KÖTÜ PROVA

Galatasaray, yeni sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip hazırlık dönemine İstanbul'da Ümraniyespor'u 5-1 yenerek başladı. Ardından Avusturya kampında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'a döndükten sonra Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi