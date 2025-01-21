Galatasaray, Evinde Dinamo Kiev'i Ağırlıyor: Zorlu Mücadelede Dördüncü Gol Geldi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

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Galatasaray, Evinde Dinamo Kiev'i Ağırlıyor: Zorlu Mücadelede Dördüncü Gol Geldi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Galatasaray Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetiyor. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstleniyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Nescheret; Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 3-1 DINAMO KIEV

50' PENALTI | Kullanılan köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Pozisyon öncesinde potansiyel penaltı pozisyonu için VAR incelemesi yapılıyor. VAR incelemesi sonrası Barış Alper'in kırmızı kartı iptal edildi ve Galatasaray penaltı kazandı.

45' GOL | leksandr Tymchyk'in pasında içeri giren Vanat, Muslera'yı çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu. Dinamo Kiev farkı bire indirdi.

22' GOL | Ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkerim Bardakçı, yaklaşık 28 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

6' GOL | Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.

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