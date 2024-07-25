Galatasaray, Elias Jelert'i Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna katmasıyla, sarı-kırmızılıların 3. Danimarkalı futbolcusu oldu.

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Galatasaray, Elias Jelert'i Kadrosuna Kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek pozisyondaki arayışlarını sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Elias Jelert'i kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Jelert böylece sarı-kırmızılıların tarihinde 3. Danimarkalı futbolcu oldu.
Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021 ve Mathias Ross'u da 2022 yılında transfer etmişti.

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Kaynak: İHA

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