Galatasaray, Elias Jelert'i Kadrosuna Kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek pozisyondaki arayışlarını sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Elias Jelert'i kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Jelert böylece sarı-kırmızılıların tarihinde 3. Danimarkalı futbolcu oldu.

Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021 ve Mathias Ross'u da 2022 yılında transfer etmişti.

Kaynak: İHA