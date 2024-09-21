Galatasaray Efsanesi Melo'nun Bu Sözleri Fenerbahçelileri Çıldırtacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak derbi maçla tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı forma ile 3 şampiyonluk kupası kaldıran ve ve 154 maçta sahaya çıkan Felipe Melo, "Her zaman fanatik bir Galatasaray taraftarıyım" dedi.

Jose Mourinho'nun ilk derbisi olmasının da altını şöyle çizdi:

"Mourinho büyük teknik direktör, ona özel koç denmesi tabi ki tesadüf değil. Onunla birkaç kez yüzleşme fırsatım oldu. Bazılarını kazandım, bazılarını kazanamadım ama o harika bir teknik direktör. Bu kadar büyük antrenörünüz, bu kadar çok ünvanınız ve bu kadar zekanız varsa, bu gibi maçları zaten kazanmanız gerekir. Ancak Galatasaray daha güçlü bir takım."

Melo'nun Fenerbahçelileri kızdıracak sözleri ise şöyle:

"Ben fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a, taraftarına tutkum var, kulübü seviyorum, hiçbir Galatasaray maçında özellikle bir derbide kazanamaz deme ihtimalim yok. Tabii ki çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin seyircisi önünde evinde oynamak gerçekten çok zor. Ama şu da bir gerçek ki Fenerbahçe'nin stadında kupa kazandım. Kadro olarak daha güçlü olduğu için Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum."