Galatasaray 'Devler Ligi' İçin Sahaya Çıkıyor! İlk 11'ler Belli Oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ikinci maçı için sahasında Young Boys'u ağırlıyor. İlk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.
Galatasaray, Play-Off turu ikinci maçında sahasında Young Boys'u ağırlıyor.
Saat 22.00'de başlayacak maçı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.
Okan Buruk'un öğrencileri Play-Off turunun ilk ayağında deplasmanda Young Boys'a 3-2 kaybetti.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Ziyech, Batshuayi, Icardi
Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
Young Boys karşısında ilk 11’imiz! 👇 #GSvYB #UCL pic.twitter.com/sjocr1lkYd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2024
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