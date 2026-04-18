Galatasaray Derbiye 4 Puan Avantajıyla Gidiyor

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 2. dakikada Icardi’nin golüyle öne geçti. Galatasaray, 35. dakikada Yunus Akgün’ün kaydettiği golle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı üstün tamamladı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Ev sahibi Gençlerbirliği, 67. dakikada Niang’ın golüyle farkı bire indirse de kalan sürede eşitliği sağlayamadı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 71’e yükselterek zirve yarışında avantajını sürdürdü ve Fenerbahçe derbisi öncesi farkı 4 puana çıkardı. Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

