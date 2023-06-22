'Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi'
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Edin Dzeko ile anlaşmaya varan sarı - lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmeye devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sarı lacivertli ekip, gözünü Galatasaray'ın da listesinde bulunan yıldıza dikti.
Ryan Kent ve İrfan Can Eğribayat transferleriyle yaz dönemine giren sarı - lacivertliler, Edin Dzeko ile de anlaşmaya vardı. Yeni hocasını kısa süre içinde açıklaması beklenen Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.
GÜNDEMDE ALEX SANDRO VAR
Sol bek bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı - lacivertlilerin gündemine bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan Alex Sandro geldi.
JUVENTUS'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Juventus ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Brezilyalı futbolcu, kulübünün 2 milyon euroluk teklifini reddetti.