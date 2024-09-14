Galatasaray Bu Sezon İlk Kez Gol Yemedi

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kalesini gole kapadı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS’ta mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0’lık skorla galip ayrılırken, bu sezon ilk kez gol yemeden maçı tamamladı.

Aslan bu sezon daha önce ligde Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-offlarındaki iki Young Boys maçında kalesini gole kapatamamıştı.

Kaynak: İHA