Galatasaray - Bodrum FK Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray - Bodrum FK Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puşcaş

Kaynak: Haber Merkezi

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