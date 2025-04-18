Galatasaray - Bodrum FK Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puşcaş
Kaynak: Haber Merkezi
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