Galatasaray, Bodrum FK ile Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk düdük çaldı. İşte detaylar...

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Galatasaray, Bodrum FK ile Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

CANLI| GALATASARAY 0-0 BODRUM FK

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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