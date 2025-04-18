Galatasaray, Bodrum FK ile Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk düdük çaldı. İşte detaylar...
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi
CANLI| GALATASARAY 0-0 BODRUM FK
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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