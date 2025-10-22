Galatasaray-Bodo Glimt Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo Glimt’i ağırlıyor. Liverpool galibiyetiyle 3 puan alan sarı-kırmızılılar, ikinci galibiyetini de alarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Bugün saat 20.00’de oynanacak maçın ilk 11'leri de belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Bodo Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

İLKAY ŞOKU!

Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanında sakatlık yaşadı ve idmanı tamamlayamadı. Devler Ligi'nde tecrübeli olan İlkay bu nedenle ilk 11'de yer alamadı.

