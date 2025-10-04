Rams Park'ta Derbi Heyecanı

Süper Lig’in 8. haftasında dev derbi başladı. Rams Park’taki mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş mücadele ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Rams Park'ta 20.00'de başlayan maçı Yasin Kol yönetiyor. Dev kapışma, beIN SPORTS 1'de yayınlanıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Dev kapışma İlkay Gündoğan'ın vuruşuyla başladı.

12' Barış Alper Yılmaz ceza sahasına çevirdiği top Mert Günok'ta kaldı.

13' GOLLL Beşiktaş'tan Abraham, takımını 1-0 öne geçirdi.

