Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı Mourinho yorumu: Çok önemli biri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı teknik direktör Mourinho için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı Mourinho yorumu: Çok önemli biri

Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yla görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe Mourinho'yu KAP'a bildirdi!Fenerbahçe Mourinho'yu KAP'a bildirdi!Spor

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da vaatleri arasında yer alan Mourinho için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten de bir yorum geldi.

Konuya ilişkin kendisine gelen soruyu yanıtlayan Özbek, “Mourinho çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın oluşturduğu etki rakipleri endişelendirmiş. Bu yüzden daha yüksek maliyetle daha sıkı çalışıyorlar. Hiç fark etmez” diye konuştu.

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