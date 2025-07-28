Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! 'Bir Milat' Diyerek Açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali yapısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Özbek, kulübün yeni sezon öncesinde oyuncuların alacağının ve herhangi bir borcun olmadığını duyurdu. Özbek, bu gelişmeyi "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk!" ifadeleriyle duyurdu.