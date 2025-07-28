Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! 'Bir Milat' Diyerek Açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali durumuna ilişkin konuştu. Özbek, yeni sezon öncesinde hiçbir borcunun olmadığını açıkladı.
Kaynak: Sabah
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali yapısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Özbek, kulübün yeni sezon öncesinde oyuncuların alacağının ve herhangi bir borcun olmadığını duyurdu. Özbek, bu gelişmeyi "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk!" ifadeleriyle duyurdu.
Sabah gazetesine konuşan Özbek, "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk! Yeni sezona sıfır borçla giriyoruz" ifadelerini kullandı.
Oyuncuların alacağının, vergi borcunun ya da herhangi bir kuruma borcunun olmadığını kaydeden Özbek, “Bu bir milat” dedi.
Mecidiyeköy'deki proje için de konuşan Özbek, "Yıl sonuna kadar bitirilecek, ayrıca bizim rezidansta bulunan dairelerden 50-60 milyon dolar arası bir gelir elde edeceğiz” diye konuştu.