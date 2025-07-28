Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! 'Bir Milat' Diyerek Açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali durumuna ilişkin konuştu. Özbek, yeni sezon öncesinde hiçbir borcunun olmadığını açıkladı.

Kaynak: Sabah

Galatasaray Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! 'Bir Milat' Diyerek Açıkladı - Resim: 1

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali yapısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Özbek, kulübün yeni sezon öncesinde oyuncuların alacağının ve herhangi bir borcun olmadığını duyurdu. Özbek, bu gelişmeyi "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk!" ifadeleriyle duyurdu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! 'Bir Milat' Diyerek Açıkladı - Resim: 2

Sabah gazetesine konuşan Özbek, "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk! Yeni sezona sıfır borçla giriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! 'Bir Milat' Diyerek Açıkladı - Resim: 3

Oyuncuların alacağının, vergi borcunun ya da herhangi bir kuruma borcunun olmadığını kaydeden Özbek, “Bu bir milat” dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! 'Bir Milat' Diyerek Açıkladı - Resim: 4

Mecidiyeköy'deki proje için de konuşan Özbek, "Yıl sonuna kadar bitirilecek, ayrıca bizim rezidansta bulunan dairelerden 50-60 milyon dolar arası bir gelir elde edeceğiz” diye konuştu.

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