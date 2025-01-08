Galatasaray-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Galatasaray evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor. 21 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, serisini sürdürmek ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Konuk takım ise rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırma peşinde...

Zorlu geçecek mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray: Günay, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Yusuf, Berkan, Kerem, Efe, Sallai, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Ba, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Figueiredo, Piatek