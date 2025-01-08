Galatasaray-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçta ilk 11'ler de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Galatasaray evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor. 21 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, serisini sürdürmek ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Konuk takım ise rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırma peşinde...
Zorlu geçecek mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray: Günay, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Yusuf, Berkan, Kerem, Efe, Sallai, Batshuayi
RAMS Başakşehir karşısında ilk 11'imiz ve yedeklerimiz! #GSvİBFK 👇 pic.twitter.com/7bPB8klii7— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 8, 2025
Başakşehir: Muhammed, Ba, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Figueiredo, Piatek
📋 Galatasaray karşısında ilk 11'imiz. | #GSvİBFK pic.twitter.com/wsAn78IQFq— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 8, 2025
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