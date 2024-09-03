Galatasaray Ayrılığı Resmen Duyurdu

Transferin sona ermesine kısa bir süre kala hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığını resmen duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olurken, kulüpten yapılan açıklamada, sonraki satıştan pay maddesinin yüzde 10 olduğu kaydedildi.

Kulübün açıklaması ise şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir."