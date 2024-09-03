Galatasaray Ayrılığı Resmen Duyurdu

Süper Lig ekibi Galatasaray milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray Ayrılığı Resmen Duyurdu

Transferin sona ermesine kısa bir süre kala hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığını resmen duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olurken, kulüpten yapılan açıklamada, sonraki satıştan pay maddesinin yüzde 10 olduğu kaydedildi.

Kulübün açıklaması ise şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir."

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi! Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi!
Portekizli Futbolcu Joao Mario Yarın Akşam İstanbul’da! Beşiktaş İçin Geliyor Joao Mario Beşiktaş İçin Geliyor
Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye
Benfica, Kerem Aktürkoğlu Transferini Duyurdu Benfica, Aktürkoğlu Transferini Duyurdu