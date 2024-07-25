Galatasaray Ayrılığı Resmen Açıkladı: Tete Panathinaikos'ta

Galatasaray, Tete’nin Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada transferin bedelinin 4 milyon 750 bin Euro olduğu bildirildi.

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Galatasaray Ayrılığı Resmen Açıkladı: Tete Panathinaikos'ta

Galatasaray’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip Tete’nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, kulübün bu transferden 4 milyon 750 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kadrosuna katmış, 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tete geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig'de 33, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak toplam 45 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Tete'nin, Kopenhag ağlarına attığı gol 'haftanın golü' seçilmiş ve kendisi de 'haftanın 11'inde' yer almıştı.

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