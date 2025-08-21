Galatasaray Ayrılığı KAP'a Bildirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da gelenlerin yanında ayrılanların haberleri de KAP’a bildirilmeye başlandı. Victor Nelsson’ın Hellas Verona’ya kiralandığı bildirildi.

Nelsson’un satın alma opsiyonlu kiralandığının belirtildiği açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır” denilirken, kulübün kasasına girecek paranın miktarından ise şu şekilde bahsedildi:

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

"Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. "

