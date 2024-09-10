Galatasaray Ayrılığı Açıkladı: Romanya Ekibi Craiova'ya Transfer Oldu
Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdığını açıkladı. 27 yaşındaki Craiova Romanya ekibi Craiova'ya transfer oldu.
Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau’nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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