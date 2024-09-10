Galatasaray Ayrılığı Açıkladı: Romanya Ekibi Craiova'ya Transfer Oldu

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdığını açıkladı. 27 yaşındaki Craiova Romanya ekibi Craiova'ya transfer oldu.

Son Güncelleme:
Galatasaray Ayrılığı Açıkladı: Romanya Ekibi Craiova'ya Transfer Oldu

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau’nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Filip Kostic Sağlık Kontrolünden GeçtiFilip Kostic Sağlık Kontrolünden GeçtiSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar
Filip Kostic Sağlık Kontrolünden Geçti Filip Kostic Sağlık Kontrolünden Geçti
Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi
Milli Maç Heyecanı İzmir'de Yaşandı: Türkiye 3-1 İzlanda A Milli Takım, İzlanda'yı Üç Golle Yendi