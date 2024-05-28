Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu olarak 24. lig şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Avrupa'da en çok şampiyonluk yaşayan takımlar arasına girdi. İşte en fazla şampiyonluk yaşayan Avrupa kulüpleri...

Galatasaray Süper Lig
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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 1

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 2

UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 3

UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10 takım şöyle:

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 4

1- Benfica (Portekiz): 38

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 5

2- Real Madrid (İspanya): 36

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 6

3- Juventus (İtalya): 36

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 7

4- Ajax (Hollanda): 36

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 8

5- Anderlecht (Belçika): 34

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 9

6- Bayern Münih (Almanya): 33

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 10

7- Porto (Portekiz): 30

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 11

8- Barcelona (İspanya): 27

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 12

9- PSV (Hollanda): 25

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Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi - Resim: 13

10- Galatasaray (Türkiye): 24

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