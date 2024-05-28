Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu olarak 24. lig şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Avrupa'da en çok şampiyonluk yaşayan takımlar arasına girdi. İşte en fazla şampiyonluk yaşayan Avrupa kulüpleri...
Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.
UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.
UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10 takım şöyle:
1- Benfica (Portekiz): 38
2- Real Madrid (İspanya): 36
3- Juventus (İtalya): 36
4- Ajax (Hollanda): 36
5- Anderlecht (Belçika): 34
6- Bayern Münih (Almanya): 33
7- Porto (Portekiz): 30
8- Barcelona (İspanya): 27
9- PSV (Hollanda): 25
10- Galatasaray (Türkiye): 24