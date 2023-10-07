Galatasaray, Antalyaspor'u 2 golle geçti

Galatasaray'ın Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi. Maçta 1 gol atan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti.

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Galatasaray, Antalyaspor'u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi 1 gol, 1 asistle oynadı.

İCARDİ TARİHE GEÇTİ

Arjantinli oyuncu, Antalyaspor ağlarını havalandırmasıyla Süper Lig tarihine geçti.

Emanuel Mauro Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne vardı.

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