Galatasaray, Alanyaspor'u Mağlup Etti

Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, Alanyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakasında Galatasaray sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.

Galatasaray Yunus Akgün'ün 28. dakikada attığı golle 3 puanı tek golle alarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Yine Abdurrahman Akyüz Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Yine Abdurrahman Akyüz
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Mersin'de Beklenen Patifest Düzenlendi Mersin'de Beklenen Patifest Düzenlendi
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor