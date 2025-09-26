Galatasaray Alanya Deplasmanında! İşte İlk 11'ler

Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı maçta ilk 11'ler belli oldu: İşte detaylar...

Galatasaray Alanya Deplasmanında! İşte İlk 11'ler
Süper Lig’in 7. Haftasında Galatasaray Alanyaspor’a konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekinin ilk 11’i belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Lima, Ümit, Yusuf, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, İbrahim, Hwang, Ogundu

