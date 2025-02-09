Galatasaray - Adana Demirspor ile Karşı Karşıya: Mücadelede İlk Gol Geldi

Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekildi.

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Galatasaray - Adana Demirspor ile Karşı Karşıya: Mücadelede İlk Gol Geldi

Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, sahasında ligdeki en zorlu rakiplerinden biri olan Adana Demirspor'u ağırlıyor. Rams Park’taki zorlu mücadele saat 19.00’da başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Cuesta, Jelert, Sara, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Morata, Osimhen

Adana Demirspor: Deniz, Semih Güler, Tayfun Aydoğan, Nabil, Alioui, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Aimbetov, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Muanza, Arda Okan Kurtulan

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Adana Demirspor

12' GOL | Morata sarı-kırmızılı formayla, Türkiye Kupası’nın ardından ligde de 11’de çıktığı ilk maçında golünü attı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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