Galatasaray - Adana Demirspor ile Karşı Karşıya: Mücadelede İlk Gol Geldi
Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekildi.
Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, sahasında ligdeki en zorlu rakiplerinden biri olan Adana Demirspor'u ağırlıyor. Rams Park’taki zorlu mücadele saat 19.00’da başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Cuesta, Jelert, Sara, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Morata, Osimhen
Adana Demirspor: Deniz, Semih Güler, Tayfun Aydoğan, Nabil, Alioui, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Aimbetov, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Muanza, Arda Okan Kurtulan
CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Adana Demirspor
12' GOL | Morata sarı-kırmızılı formayla, Türkiye Kupası’nın ardından ligde de 11’de çıktığı ilk maçında golünü attı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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