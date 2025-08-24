Galatasaray, 3'te 3 Hedefiyle Kayseri Deplasmanında!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Eren, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.

