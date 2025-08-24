Galatasaray, 3'te 3 Hedefiyle Kayseri Deplasmanında!

Süper Lig'de çıktığı iki maçı da kazanan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında bu galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıktı.

Son Güncelleme:
Galatasaray, 3'te 3 Hedefiyle Kayseri Deplasmanında!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Eren, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.

Galatasaray, Barış Alper'le İlgili Yol Haritasını BelirlediGalatasaray, Barış Alper'le İlgili Yol Haritasını BelirlediSpor

Galatasaray Kayserispor VirajındaGalatasaray Kayserispor VirajındaSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Kayserispor
Son Güncelleme:
Altın Çocuk Kuzey Tunçelli Yine Dünya Şampiyonu Oldu! Kuzey Tunçelli Yine Dünya Şampiyonu Oldu!
Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor
Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp Olabilir Altın Alacaklar Dikkat!
Galatasaray-Kayserispor Maçının ilk 11'leri Belli Oldu Galatasaray-Kayserispor Maçının ilk 11'leri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?