Galatasaray, 3'te 3 Hedefiyle Kayseri Deplasmanında!
Süper Lig'de çıktığı iki maçı da kazanan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında bu galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıktı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.
Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:
Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Eren, Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.
