Galatasaray 3 Puanı 3 Golle Kaptı

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında 3-1 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, maçın 30. saniyesinde Gabriel Sara’nın golüyle öne geçti. Bu gol, Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki en erken gollerinden biri olarak kayıtlara geçti. Karagümrük, 27. dakikada Barış Kalaycı’nın golüyle skoru eşitlese de Galatasaray oyunun kontrolünü elden bırakmadı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında sarı-kırmızılılar vites artırdı.

SARA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

52. dakikada Roland Sallai’nin ortasında bir kez daha sahneye çıkan Sara, kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi. Bu golden sadece üç dakika sonra Osimhen’in attığı golle Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 46’ya yükselten sarı-kırmızılılar zirve takibini sürdürürken, Fatih Karagümrük 9 puanda kaldı.

