Galataray'ın Yıldızına Acun Ilıcalı Kancası

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Roland Sallai, İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Macar futbolcuya, Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'nin de ilgi gösterdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Sallai için belirlediği bonservis bedeli ise ortaya çıktı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bazı yıldızları Avrupa ekiplerinin radarına girerken, bu isimler arasında Roland Sallai de yer alıyor. İngiliz ekiplerinin Macar futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

ACUN ILICALI KANCAYI TAKTI

Premier Lig ekipleri, Sallai için harekete geçmeye hazırlanıyor. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Sallai için 20 milyon euronun üzerinde değer biçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro nakit artı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına bile oturmayacak. Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

