Futbolda Şok Ölüm, Dünya Kupası'nda Forma Giymişti

Güney Afrika Milli Takımı'nın 25 yaşındaki futbolcusu Jayden Adams'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Adams, bu seneki Dünya Kupası maçlarında da forma giymişti.

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Futbolda Şok Ölüm, Dünya Kupası'nda Forma Giymişti
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Futbol dünyası Güney Afrika'dan gelen acı haberle sarsıldı. Güney Afrika Milli Takımı formasını giyen ve Dünya Kupası'nda da görev alan 25 yaşındaki Jayden Adams'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Adams'ın ölümünü Güney Afrika Futbol Federasyonu yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu. Genç futbolcunun ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, formasını giydiği Mamelodi Sundowns kulübü ailesinin yas sürecine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Futbolda Şok Ölüm, Dünya Kupası'nda Forma Giymişti - Resim : 1

Jayden Adams, Güney Afrika'nın 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 3 maçta da forma giymişti. Kariyerini ülkesinde sürdüren Adams, Güney Afrika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyordu.

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