Trabzonspor deplasmanda kaybettiği rakiplerini iç sahada mağlup etti

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 4 mağlubiyet aldığı takımlar karşısında iç sahada galip gelerek 12 puan çıkardı. Karadeniz ekibi, ligde iç sahada oynadığı 18 karşılaşmada 40 puan elde ederek 2,22 puan ortalaması yakaladı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor deplasmanda kaybettiği rakiplerini iç sahada mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarken ilk yarı deplasmanda farklı mağlup olduğu rakipleri karşısında da kazanarak rövanşı aldı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor olmak üzere 4 yenilgi alan bordo-mavililer, iç sahada bu rakipleri karşısında 4 galibiyetle 12 puan çıkardı.

Trabzonspor, 5-2 mağlup olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u ise 4-1 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 yenilen Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısında sahasında da rakibi önünde aynı skorla galip geldi. Trabzonspor, ligin ilk yarısında dış sahada 5-0 yenildiği Cronden Alanyaspor karşısında kendi evinde 5-1 galip gelmeyi başardı.

PUAN ORTALAMASI

Spor Toto Süper Lig'de 57 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 40 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 18 lig maçının 12'sinde galip gelirken 2 karşılaşmayı kaybetti, 4 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı. Sahasında 2,22 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, iç sahada puanlarla lige tutundu.

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor futbol
Son Güncelleme:
Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
Resmen duyuruldu! Erol Bulut İngiliz ekibiyle anlaştı Erol Bulut İngiliz ekibiyle anlaştı
Japonya’yı yenen Türkiye adını finale yazdırdı Japonya’yı yenen Türkiye adını finale yazdırdı
ÇOK OKUNANLAR
İşte özgeçmişleri: Yeni kabinede kim, kimdir? Yeni kabinede kim, kimdir?
Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü?
Mehmet Şimşek yeniden ekonominin başında: Önceki döneminde hangi polemikler yaşanmıştı, şimdi neler bekleniyor? Önceki döneminde hangi polemikler yaşanmıştı, şimdi neler bekleniyor?
Şeyma Subaşı'ndan kıyafetli bikini tanıtımı: "Eşim rahatsız oluyor" Şeyma Subaşı'ndan kıyafetli bikini tanıtımı: "Eşim rahatsız oluyor"
Karnesi kırık çıktı: Yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin için kanun değiştirilmiş Yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin için kanun değiştirilmiş