Futbolda Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler sahaya liderliği korumak için çıkacak.

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Futbolda Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi yarın derbide karşılaşacak.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.00'de başlayacak maçı hakem Tolga Akbaba yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçı da kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider durumda bulunuyor. Galatasaray Petrol Ofisi ise ligde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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