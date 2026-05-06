Futbolda Bahis Soruşturmasında Kritik Tahliye: Murat Özkaya’ya Ev Hapsi

Türk futbolunu sarsan dev bahis soruşturmasında aylardır tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Son Güncelleme:
Futbolda Bahis Soruşturmasında Kritik Tahliye: Murat Özkaya’ya Ev Hapsi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturmasında bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı verildi.

'EV HAPSİ' KARARI

Ancak bu tahliye tam bir özgürlük anlamına gelmiyor. Özkaya hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 7 Kasım 2025'te gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım'da tutuklanmıştı. Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Eyüpspor Futbol Bahis
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kaleyi Ederson'dan Devralacak İsim Belli Oldu: Konstantinos Tzolakis Ederson'un Halefi Bulundu
Aziz Yıldırım Geri Dönüyor: Destansı 120. Yıl İçin Adayım 'Destansı 120. Yıl İçin Adayım'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Dünya 48 Saate Kilinlendi... Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!' Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!'
Aziz Yıldırım Geri Dönüyor: Destansı 120. Yıl İçin Adayım 'Destansı 120. Yıl İçin Adayım'
Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu