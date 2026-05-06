Futbolda Bahis Soruşturmasında Kritik Tahliye: Murat Özkaya’ya Ev Hapsi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturmasında bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı verildi.

'EV HAPSİ' KARARI

Ancak bu tahliye tam bir özgürlük anlamına gelmiyor. Özkaya hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 7 Kasım 2025'te gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım'da tutuklanmıştı. Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA