Futbolda 'bahis yapma ve müsabakaları etkileme' suçlamasıyla haklarında soruşturma açılan 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Futbolda Bahis Soruşturmasında Flaş Tutuklama Talebi
Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın emniyette işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan hakemlerin isimleri şöyle:

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen.

