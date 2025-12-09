Futbolda Bahis Krizi Büyüyor: Tek Şut Çekilmeyen Skandal Maç! İki Kulüp Başkanı 'Beraberlik' İçin Anlaşmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis” soruşturmasında, tutuklanan bazı şüphelilere ilişkin sulh ceza hakimliklerinin karar metinleri ortaya çıktı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin yazısında, birçok futbolcu, yönetici ve iş insanına yönelik yasa dışı bahis bağlantılarına ilişkin detaylı bilgiler yer aldı.

SANCAK HAKKINDA ‘YÜKLÜ PARA TRAFİĞİ’ İDDİASI

Kararda, MASAK raporlarının da yer aldığı bölümde Murat Sancak’ın, haklarında yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan 63 kişiye para gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Sancak’ın toplamda 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde ise 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 liralık para gönderdiği ifade edildi. Bu işlemlerin bir kısmının Adana Demirspor ile bağlantılı şirketler üzerinden yürütüldüğü bilgisi de kararda yer aldı.

FUTBOLCULARDAN ‘KENDİ MAÇLARINA’ BAHİS İDDİASI

Hakimlik yazılarında bazı futbolcuların kendi oynadıkları karşılaşmalara bahis yaptıklarına ilişkin dikkat çekici tespitler bulunuyor.

Şüpheli Orkun Özdemir’in, Ümraniyespor’da forma giydiği dönemde yasa dışı bahse yöneldiği iddia edildi. Dijital materyallerde, oyuncunun “karşılıklı gol var ve toplam gol ve maç sonucu” türlerinde kupon oynadığı, 23 Şubat 2021’de oynanan Ümraniyespor–Adana Demirspor maçına ise “rakip takım kazanır” şeklinde bahis yaptığına dair içerikler bulundu.

Yurdakul’un 9 Aralık 2020’deki Serik Belediyespor–Pazarspor maçına bahis oynadığı ve kupon görsellerini bir kişiye gönderdiği belirtildi.

‘RAKİM TAKIM KAZANIR’ BAHSİ

Faruk Genç’in Trabzonspor’un sözleşmeli oyuncusu olduğu tarihlerde farklı kulüplerde geçici sözleşmeyle forma giydiği, bu dönemlerde Trabzonspor’un çeşitli maçlarına “rakip takım kazanır” şeklinde bahis oynadığı ifade edildi.

ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇINDA ŞİKE ŞÜPHESİ

28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor müsabakasına ilişkin bilirkişi raporunun da bulunduğu kararda, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun maç öncesi, maç sonrası ve ertesi gün yaptıkları telefon görüşmelerinin tespit edildiği aktarıldı.

İKİ BAŞKAN ANLAŞTI

Şahin Kaya’nın dijital materyallerinde, kendi takımına yönelik yasa dışı bahis kuponu görsellerinin yer aldığı, ayrıca 9 Ekim 2024’te oynanan Nazilli–Soma maçına “karşılıklı gol var” şeklinde oynadığı kuponun karşı tarafa gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Somaspor’un 5-1 kazandığı maçtan iki gün önce Kaya’nın Ankaraspor başkanına konum bilgisi gönderdiği bilgisi de karar yazısında dikkat çekici bir unsur olarak yer aldı.

BERABERLİK İKİ TAKIMA DA MENFAAT SAĞLIYORDU

Hakimlik, elde edilen HTS kayıtları ve dijital materyaller doğrultusunda iki başkanın, Ankaraspor’un play-off’a kalmasını, Nazilli Belediyespor’un ise ligde kalmasını garanti altına almak için maçın berabere bitmesi konusunda anlaştıkları sonucuna varıldığını bildirdi.

Karar yazısında, başkanların anlaşmayı teknik heyet ve oyunculara aktardıkları, maç sırasında oyuncuların şut çekmeyerek gol tehlikesi yaratmadıklarının gözlemlendiği ifade edildi. Teknik heyetin mücadeleye yönelik müdahalelerde bulunmamasının da bu iddialarla uyumlu olduğu

Kaynak: AA