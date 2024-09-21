Futbolcuları Taşıyan Otobüs Cayır Cayır Yandı: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Manisa'da futbolcuları taşıyan otobüs motorunun alev alması sonucu cayır cayır yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüsün seyir halindeyken alev alması sonu korku dolu anlar yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Futbolcuları Taşıyan Otobüs Cayır Cayır Yandı: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Resim : 1

Manisa'nın Kula ilçesinde saat 09.00 sıralarında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı, seyir halindeki Yansur Aytaç'ın kullandığı otobüsün motorunda yangın çıktı.

Futbolcuları Taşıyan Otobüs Cayır Cayır Yandı: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Resim : 2

Dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti. Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

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