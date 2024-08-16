Futbolcu Damattan Düğünde Çift İmza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen düğünde dünya evine giren Seda Nur Kaptan-Mehmet Reyhanioğlu çiftinin düğününde futbolcu damada transfer teklifi yapıldı. Osmaniye 1'inci Amatör Kümede şampiyonluk için mücadele eden Osmaniyegücü SK yöneticileri düğüne katılarak damat Mehmet Reyhanioğlu'na transfer teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Reyhanioğlu, düğün salonunda kendini sarı-siyahlı kulübe bağlayan imzayı attı. Osmaniyegücü SK yöneticileri damat Mehmet Reyhanioğlu'na gelin Seda Nur Kaptan'a şampiyonluk sözü vermesini istedi.