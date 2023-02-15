Futbolcu Christian Atsu'nun kayıp sırrı
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'yu arama çalışmaları oturduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında devam ediyor. Atsu'nun akıbeti hakkında çeşitli ifadeler var.
Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldığı belirtilen ve hâlâ Haber alınamayan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu’nun durumu, Türkiye’nin yanı sıra, doğduğu ülke Gana ve Futbol kariyerini sürdürdüğü Portekiz, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Suudi Arabistan’da da merak ediliyor.
Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre Kasımpaşa'ya attığı galibiyet golünün ardından takım arkadaşı Sam Adekugbe’nin evine giden Christian Atsu, galibiyet golünü atmanın verdiği mutlulukla eğlendi, sohbet etti.
Saat 03.30 sularında oradan ayrılıp 11 katlı Rönesans Rezidans’ın A-1 Blok 9. katındaki kendi evine giden Atsu’nun akıbeti bu andan sonra adeta bir sır perdesiyle örtüldü. Zira Ganalı futbolcunun ne yaptığı, depreme nerede ve nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler geliyor.
Kulüp yetkilileri ve düne kadar enkaz başında bekleyen Türkiye’deki Ganalı futbolcuların menajeri Murat Uzunmehmet’ten alınan bilgiler şöyle: