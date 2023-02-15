Futbolcu Christian Atsu'nun kayıp sırrı

Saat 03.30 sularında oradan ayrılıp 11 katlı Rönesans Rezidans’ın A-1 Blok 9. katındaki kendi evine giden Atsu’nun akıbeti bu andan sonra adeta bir sır perdesiyle örtüldü. Zira Ganalı futbolcunun ne yaptığı, depreme nerede ve nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler geliyor.