Futbol Dünyasını Bölen Proje İptal Edildi, FIFA Başkanı Infantino Kararını Açıkladı

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, son dönemde futbol dünyasında geniş yankı uyandıran FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı. Infantino, projenin temel hedefinin FIFA'ya bağlı 211 üye federasyonun gelirlerini artırmak ve özellikle finansal desteğe ihtiyaç duyan ülkelerde futbolun gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Ancak federasyonlar, konfederasyonlar, futbolcu temsilcileri ve diğer paydaşlardan gelen görüşlerin ardından projenin futbol kamuoyunda ciddi fikir ayrılıklarına neden olduğu görüldü.

Infantino, FFE'nin yalnızca FIFA üyesi federasyonların çoğunluğunun desteğini alması durumunda uygulanacağını daha önce de vurguladıklarını hatırlattı. Yapılan değerlendirmelerin ardından projenin asıl hedefinin önüne geçen bir ayrışmaya neden olduğunu ifade eden FIFA Başkanı, şu açıklamayı yaptı:

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

"FFE projesinin amacı, dünya genelindeki FIFA üyesi federasyonları ve futbolu, özellikle desteğe en fazla ihtiyaç duyan bölgelerde daha güçlü hale getirecek bir yapı oluşturmaktı. Başından itibaren bunun ancak FIFA üyesi federasyonların çoğunluğunun desteğiyle ve federasyonlar, FIFA Konseyi, konfederasyonlar ile diğer paydaşların katılımıyla yürütülecek istişare süreci sonucunda mümkün olabileceğini ifade ettik. Tüm görüşleri dikkatle değerlendirdikten sonra, projenin başlangıçtaki amacından uzaklaşarak futbolun ortak çıkarlarına hizmet etmeyen bir bölünmeye yol açtığı sonucuna vardık. Önceliğimiz her zaman futbolu birleştirmek ve geliştirmek oldu, bundan sonra da aynı doğrultuda ilerleyeceğiz. Bu nedenle söz konusu teklif uygulanmayacaktır. Önümüzdeki süreçte tüm ilgili taraflarla yeniden bir araya gelerek özellikle desteğe ihtiyaç duyan ülkelerde futbolun gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Infantino, önümüzdeki günlerde konfederasyonlar, federasyonlar ve futbolun diğer paydaşlarıyla yeni görüşmeler yapılacağını da duyurdu.

20 MİLYON DOLARLIK DESTEK

FIFA Forward Enterprise projesi, FIFA'nın ticari faaliyetleri ile turnuvaların operasyonel süreçlerini yeni oluşturulacak bir yapı altında birleştirmeyi planlıyordu. Proje kapsamında yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, bilet gelirleri ve FIFA organizasyonlarından elde edilen diğer ticari gelirlerin daha merkezi bir sistemle yönetilmesi hedefleniyordu. FIFA ise kurulacak yapının kontrolünün tamamen kendisinde kalacağını ve futbol yönetiminin özel yatırımcılara devredilmeyeceğini savunuyordu. Plan doğrultusunda 2027-2030 dönemi için her üye federasyona 20 milyon dolarlık kalkınma desteği sağlanması da öngörülüyordu.

Uluslararası basında yer alan iddialara göre FIFA, yeni şirketin küçük bir bölümünü özel yatırımcılara açma seçeneğini de değerlendiriyordu. Proje belgelerinde şirketin yüzde 20'lik hissesinin dış yatırımcılara satılabileceği öne sürülürken, The Guardian'ın ulaştığı 25 sayfalık sunumda gelirleri artırmaya yönelik farklı seçeneklerin yer aldığı belirtildi. Bu seçenekler arasında daha fazla turnuva düzenlenmesi, bilet gelirlerinin artırılması, medya haklarının daha etkin pazarlanması ve dış finansman kullanılması gibi başlıklar bulunuyordu. Söz konusu planlar, FIFA organizasyonlarının ticari haklarının özel sermayenin etkisine açılabileceği yönündeki endişeleri beraberinde getirdi.

ELEŞTİRİ ODAĞI OLMUŞTU

Projeye en ciddi karşı çıkışlardan biri UEFA'dan geldi. Avrupa futbolunun yönetim organı, FIFA'nın en büyük organizasyonlarının ticari bir yatırım modeline dönüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu tarafından da projenin hazırlanma süreci, şeffaflığı ve futbolun geleceğine olası etkileri konusunda eleştiriler yöneltildi. Artan tepkilerin ardından FIFA, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada futbolun satışa çıkarılmadığını, kurulması planlanan yapının FIFA kontrolünde olacağını ve kararların demokratik bir istişare süreci sonunda alınacağını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi