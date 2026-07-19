Futbol Camiasını Yasa Boğan Ölüm

Giresun’un Duroğlu beldesinde otomobilden indikten sonra dengesini kaybederek dere yatağına düşen Duroğluspor Kulüp Başkanı Arif Gök yaşamını yitirdi.

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Futbol Camiasını Yasa Boğan Ölüm
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Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Giresun Merkez ilçesine bağlı Duroğlu Beldesi Konacak Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, bir arkadaşıyla birlikte otomobille seyir halinde olan Arif Gök (42), henüz belirlenemeyen bir nedenle araçtan indi. Bu sırada dengesini kaybeden Gök, yol kenarındaki dere yatağına düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumu fark eden arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp arazi şartlarında dere yatağına ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, Gök’ün düşmeye bağlı olarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arif Gök’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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