Fred'den Mourinho açıklaması

Fred, Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho ile ilgili açıklamada bulundu. Fred, "Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Son Güncelleme:
Fred'den Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'nin orta sahasının dinamosu Fred, çiçeği burnunda antrenörleri Jose Mourinho hakkında konuştu.

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon öncesi hazırlıkları hakkında konuşan Fred, "Çalışmalarımıza başladık. Sezon öncesi her zaman zordur. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz hazır olabilmek için" dedi.

Fred, Mourinho için ise şu ifadeleri kullandı:

"Kendisiyle Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi transfer etmişti. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Her zaman kazanmak ister. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum."

BİR DÖNEM BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Mourinho ve Fred, bir dönem Premier League devi Manchester United'da çalışma imkanı yakalamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fred Fenerbahçe Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu
Mahsun J, Ronaldo karesiyle gündem oldu: Babası sandılar Mahsun J, Ronaldo karesiyle gündem oldu: Babası sandılar
Kanal D ile yeni anlaşma yaptı! Camdaki Kız dizisinin başrolüydü Kanal D ile yeni anlaşma yaptı! Camdaki Kız dizisinin başrolüydü
NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu
Tıbbı sekreter, daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama! Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama!
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Yeni bir televizyon kanalı geliyor Yeni bir televizyon kanalı geliyor
Sinan Ateş davasına sayılı günler kala… Kilit isimden ani çıkış Sinan Ateş davasına sayılı günler kala açıklama geldi