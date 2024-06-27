Fred'den Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'nin orta sahasının dinamosu Fred, çiçeği burnunda antrenörleri Jose Mourinho hakkında konuştu.

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon öncesi hazırlıkları hakkında konuşan Fred, "Çalışmalarımıza başladık. Sezon öncesi her zaman zordur. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz hazır olabilmek için" dedi.

Fred, Mourinho için ise şu ifadeleri kullandı:

"Kendisiyle Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi transfer etmişti. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Her zaman kazanmak ister. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum."

BİR DÖNEM BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Mourinho ve Fred, bir dönem Premier League devi Manchester United'da çalışma imkanı yakalamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem