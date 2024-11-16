Fransız Kulübü Lyon, Sezon Sonuna Dek Borçlarını Ödeyemezse Küme Düşürülecek

Fransız kulübü Lyon'da ekonomik kriz patlak verdi. Fransızların köklü kulübü Lyon yüklü borç altına girerken, küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Lyon, kendisine sunulan şartları karşılayamaz ve borçlarını ödeyemezse 2. Lig’e düşürülecek.

ŞARTLARI BELLİ OLDU

Fransız futbolunun mali gözlemcisi DNCG, Lyon hakkında kararını açıkladı.

- Maaş bütçesini düşürmek

⁠- Borçları azaltmak

⁠- Transferden 100 milyon Euro gelir

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAK

Lyon için çıkan bu haberler sonrası kulüpteki atmosferin oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi olan Lyon, 2 maç sonra İstanbul’da Fenerbahçe’yle karşılaşacak.