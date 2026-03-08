Formula 1'in İlk Durağının Kazananı George Russell Oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı Avustralya Grand Prix'inde Britanyalı pilot George Russell 1 saat 23 dakika 06.801 saniyelik süreyle ilk sırada tamamladı.

Son Güncelleme:
Formula 1'in İlk Durağının Kazananı George Russell Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'ini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Russell, 1 saat 23 dakika 06.801 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk yarışını ilk sırada tamamladı.

Russell'ın takım arkadaşı İtalyan sürücü Kimi Antonelli, liderin 2.974 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımının Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Russell'in 15.519 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Aracın kontrolünü kaybederek dördüncü virajda bariyerlere çarpan Oscar Piastri, evindeki Grand Prix öncesi yarış dışı kaldı.

Sezonun ikinci ayağı Çin Grand Prix'si, 15 Mart Pazar günü koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  • Pilotlar:

1. George Russell (Büyük Britanya): 25

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18

3. Charles Leclerc (Monako): 15

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10

  • Takımlar:

1. Mercedes: 43

2. Ferrari: 27

3. McLaren: 10

4. Red Bull Racing: 8

5. Haas F1 Team: 6

Kaynak: AA

Etiketler
Formula 1
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Asensio Müjdesi Fenerbahçe'ye Asensio Müjdesi
Derbide 3 Puan Aslan'ın: Kartlar Havada Uçuştu, Galatasaray 10 Kişi Kaldı Kartlar Havada Uçuştu, Galatasaray 10 Kişi Kaldı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
Bakan Fidan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Provokasyona Gelmeyiz' Bakan Fidan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Provokasyona Gelmeyiz'
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Korkutan Alevler İstanbul'da Korkutan Hastane Yangını
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 9'uncu Gün: İsrail: Hamaney'in Yerine Seçilecek İsmi de Vururuz İsrail: Hamaney'in Yerine Seçilecek İsmi de Vururuz