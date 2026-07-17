Formula 1’de 10. Etap Heyecanı Belçika’da Başlıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 10. etabı, motor sporlarının en ikonik pistlerinden biri olan Spa-Francorchamps’ta sahne alıyor. Mercedes’in genç yıldızı Kimi Antonelli’nin liderlik koltuğunda oturduğu şampiyonada, gözler pazar günü Belçika Grand Prix'sine çevrilecek.
Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu Formula 1, Belçika’nın tarihi ve zorlu 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti’nde hız kesmeden devam ediyor. 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek dev yarış öncesinde takımlar ve pilotlar stratejilerini belirledi. Büyük heyecana sahne olacak sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, büyük yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.
MERCEDES PİSTİN HAKİMİ
Bu sezon şimdiye kadar geride kalan yarışlara Mercedes takımı damga vurdu. Takımın yükselen İtalyan pilotu Kimi Antonelli, elde ettiği 5 galibiyetle şampiyonluk yarışını domine ederken, takım arkadaşı George Russell’ın da 2 galibiyeti bulunuyor.
Şampiyonluğun diğer güçlü ortağı Ferrari’de ise Lewis Hamilton ve Charles Leclerc bu sezon birer kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.
PUAN DURUMUNDA SON DURUM
Kritik Belçika yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde şekillendi:
Pilotlar Klasmanı:
- Kimi Antonelli (İtalya): 179 puan
- George Russell (Büyük Britanya): 154 puan
- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147 puan
- Charles Leclerc (Monako): 108 puan
- Lando Norris (Büyük Britanya): 97 puan
Takımlar Klasmanı:
- Mercedes: 333 puan
- Ferrari: 255 puan
- McLaren: 179 puan
- Red Bull: 128 puan
- Alpine: 60 puan
Kaynak: AA