Formula 1’de 10. Etap Heyecanı Belçika’da Başlıyor

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Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu Formula 1, Belçika’nın tarihi ve zorlu 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti’nde hız kesmeden devam ediyor. 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek dev yarış öncesinde takımlar ve pilotlar stratejilerini belirledi. Büyük heyecana sahne olacak sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, büyük yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

MERCEDES PİSTİN HAKİMİ

Bu sezon şimdiye kadar geride kalan yarışlara Mercedes takımı damga vurdu. Takımın yükselen İtalyan pilotu Kimi Antonelli, elde ettiği 5 galibiyetle şampiyonluk yarışını domine ederken, takım arkadaşı George Russell’ın da 2 galibiyeti bulunuyor.

Şampiyonluğun diğer güçlü ortağı Ferrari’de ise Lewis Hamilton ve Charles Leclerc bu sezon birer kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Kritik Belçika yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde şekillendi:

Pilotlar Klasmanı:

Kimi Antonelli (İtalya): 179 puan

George Russell (Büyük Britanya): 154 puan

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147 puan

Charles Leclerc (Monako): 108 puan

Lando Norris (Büyük Britanya): 97 puan

Takımlar Klasmanı:

Mercedes: 333 puan

Ferrari: 255 puan

McLaren: 179 puan

Red Bull: 128 puan

Alpine: 60 puan

Kaynak: AA