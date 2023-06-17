Flaş transfer atağı: Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için İtalyanlar, dudak uçuklatan rakamla devreye girdi!

LAZİO, BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEVREDE

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin devre arsında Antalya'da Galatasaray'ın Lazio ile oynanan hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz'ı özellikle fiziki açıdan çok beğendiği o dönemden sonra da başarılı oyuncunun performansını takip ettiği öğrenildi.