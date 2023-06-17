Flaş transfer atağı: Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için İtalyanlar, dudak uçuklatan rakamla devreye girdi!
Galatasaray'ın genç ismi Barış Alper Yılmaz'a İtalyan temsilcisi kancayı attı. İtalyan devinin Barış Alper Yılmaz'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, bu transfer için yaklaşık 20 milyon euronun gözden çıkarılabileceği öğrenildi.
Süper Lig'in 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfere ağırlık verdi.
Sarı - kırmızılılar, takıma katılacak oyuncular hakkında çalışmalar yürütürken, ayrılacak ve teklifler gelen isimler hakkında da yoğun planlama yapılıyor.
Son olarak Star'ın aktardığı iddiaya göre, Galatasaray'ın iki sezon öncesinde 1. lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü takımından kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz için İtalyanlar devreye girdi.
LAZİO, BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEVREDE
Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin devre arsında Antalya'da Galatasaray'ın Lazio ile oynanan hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz'ı özellikle fiziki açıdan çok beğendiği o dönemden sonra da başarılı oyuncunun performansını takip ettiği öğrenildi.