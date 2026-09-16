Flaş Thomas Reis Sözleri! Ertuğrul Doğan’dan Fatih Tekke İtirafı: 'İstifayı Telefonuma Gelen Bildirimden Öğrendim'

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’a yaptığı açıklamada kulübün gündemindeki birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatih Tekke’nin ayrılık sürecinden Thomas Reis’in göreve gelişine, transfer planlamasından hakem kararlarına ve takımın sezon performansına kadar pek çok konu hakkında konuşan Doğan, mevcut kadronun şampiyonluk yarışında yer alabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Doğan, Fatih Tekke ile 4-5 yıllık bir planlama yaptıklarını belirterek, genç oyuncuların gelişimi ve kazanılan kupanın yanı sıra kulübün maddi ve manevi açıdan da olumlu bir dönem geçirdiğini ifade etti.

TEKKE’NİN İSTİFASINI TELEFONUNA GELEN BİLDİRİMLE ÖĞRENDİ

Fatih Tekke’nin istifasının yönetim açısından beklenmedik bir gelişme olduğunu anlatan Doğan, kararı kendisinin de telefonuna gelen bir bildirim üzerinden öğrendiğini söyledi. Doğan, “Bizim de Fatih Tekke’nin istifasından haberimiz yoktu. Sizin bildiğinizden farklı bir şey bilmiyorduk. İstifayı telefonuma gelen bildirimden, bir uygulama aracılığıyla öğrendim. Şaşırdık çünkü beklediğimiz bir durum değildi” dedi. İlk istifayı kabul etmediğini belirten Doğan, Tekke ile yapılan görüşmenin ardından çalışmaya devam etme konusunda uzlaşıldığını aktardı. Ancak Amedspor maçının ardından benzer bir gelişmenin yaşandığını ve ikinci istifayla birlikte ayrılığın kesinleştiğini söyledi.

'TEKKE’YE KIRGINLIĞIM VAR'

Tekke’nin ayrılık biçiminin kendisinde kırgınlık oluşturduğunu belirten Doğan, uzun yıllar birlikte çalışmayı planladıklarını ifade etti. Doğan, “Trabzonspor başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerekiyordu. Kendisine bu konuda kırgınlığım var ve bunu kendisine de söyledim” ifadelerini kullandı. Ayrılığın ardından Tekke’yi bir kez aradığını ancak kendisinden geri dönüş alamadığını belirten Doğan, yaşananların böyle sonuçlanmasını istemediğini söyledi. Tekke’nin kulübe önemli hizmetleri bulunduğunu ifade eden Doğan, istifa kararının tek taraflı alındığını dile getirdi.

'B PLANI YOKTU'

Tekke’nin ayrılığı öncesinde başka bir teknik direktörle görüşmediklerini belirten Doğan, yönetimin hazır bir B planı bulunmadığını söyledi. Antonio Conte, Pep Guardiola, Stefano Pioli, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş gibi teknik direktörlerin Trabzonspor ile anılmasına da değinen Doğan, bu isimlerle herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti. Doğan, takım planlamasının doğrudan Fatih Tekke ile yürütüldüğünü ve ikinci istifanın ardından teknik direktör arayışının başladığını söyledi. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ile güncel bir görüşmesi olmadığını ifade eden Doğan, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü beğendiğini ancak kendisiyle de temas kurulmadığını kaydetti. Burak Yılmaz ile yalnızca dostane bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Doğan, “Kendisini çok geliştirmiş. Futbol anlayışını güzel anlattı. Çok sevdiğim bir isim ancak bu görüşmenin ötesinde bir süreç yaşanmadı” dedi.

THOMAS REİS’İN MAAŞI 1 MİLYON EURO OLACAK

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Thomas Reis’in göreve geliş sürecini anlatan Doğan, Alman çalıştırıcının Samsunspor dönemindeki performansının dikkatlerini çektiğini belirtti. Reis’in kısıtlı bir kadroyla önemli işler yaptığını söyleyen Doğan, diğer yabancı teknik direktörlerin göreve başlamak için milli arayı beklediğini ve uzun süreli sözleşmeler istediğini aktardı. Reis’in ise çağrılması halinde hemen gelebileceğini söylediğini belirtti. Doğan, Reis’in eski kulübüne ödenmesi gereken tazminatın kendi maaşından karşılanmasını önerdiğini de açıkladı.

“Yaklaşık 1,5 milyon avro maaş alacaktı. Tazminat bedelini duyduğunda, ‘Tamamını benim maaşımdan kesin’ dedi. Bu nedenle yaklaşık 1 milyon avro kazanacak. Bu teklifi kendisi yaptı ve hemen gelmek konusunda ısrarcı oldu” ifadelerini kullandı.

REİS’İN TEKNİK EKİBİNE YENİ İSİMLER GELECEK

Thomas Reis’in ekibinde Ergin Keleş’in görev yapacağını açıklayan Doğan, yerli ve yabancı 4-5 ismin daha teknik kadroya dahil edileceğini söyledi. Hüseyin Çimşir ile de görüşeceklerini belirten Doğan, Trabzonspor bünyesinden 2-3 kişinin teknik ekibe dahil edilmesinin planlandığını ifade etti. Doğan, teknik kadronun birkaç gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

TRANSFERDE ÖNCELİK ORTA SAHA

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Doğan, takımın özellikle orta sahada takviyeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Oyuncu izleme ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Doğan, son kararın teknik direktör Thomas Reis’in değerlendirmeleri doğrultusunda verileceğini ifade etti. Doğan, “Bana göre orta saha ağırlıklı olmak üzere iki veya üç takviyeye ihtiyacımız var. Trabzonspor’un daha agresif, dikine oynayan ve taraftara heyecan veren bir takım olması gerekiyor” dedi. Takımın orta sahada daha fazla baskı kurmasını istediğini belirten Doğan, daha güçlü stoperler ve daha etkili bir santrfor görmek istediğini söyledi. Bu alanların teknik kararlar olduğunu vurgulayan Doğan, teknik direktörün görüşlerine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

'TAKIMIN MÜCADELESİNDEN MEMNUN DEĞİLİM'

Sezonun ilk beş haftasını da değerlendiren Doğan, takımın şu ana kadarki görüntüsünün beklentilerinin altında kaldığını söyledi. Doğan, “Başkan olarak açıkça söylüyorum, şu anda ortaya konulan mücadeleden memnun değilim. Bunu oyunculara da söyledim. Bu kadronun gücü mevcut görüntünün çok üzerinde. Teknik direktörümüzün bu sorunu kısa sürede çözmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Thomas Reis’in ilk önemli sınavlarından birinin Galatasaray maçı olacağını belirten Doğan, Alman teknik adamın göreve büyük bir istekle başladığını söyledi. Reis’in kısa sürede Trabzon’a gelmek istemesi üzerine özel uçak gönderdiklerini belirten Doğan, “Galatasaray’ı yeneriz. Takımıma ve taraftarıma güveniyorum” dedi.

HAKEM KARARLARINA SERT ELEŞTİRİ

Trabzonspor Başkanı, hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerini de sürdürdü. Genç hakemlerin Trabzonspor karşılaşmalarında görevlendirildiğini belirten Doğan, “Sanki üzerimizde deneme yapıyorlar. Bu kafayla giderlerse ben de onları laboratuvarda deneyeceğim” ifadelerini kullandı. TFF’nin yaklaşımına yönelik bir şüphesi olmadığını ancak Merkez Hakem Kurulunun atama ve yönetim anlayışını eleştirdiğini belirten Doğan, Gençlerbirliği maçındaki penaltı pozisyonunu örnek gösterdi. Hakem ve VAR’ın pozisyonu değerlendiremediğini savunan Doğan, federasyonun niyetine ilişkin bir tereddüdü bulunmadığını ancak sonuçların Trabzonspor aleyhine geliştiğini söyledi. Trabzonspor’un dört büyükler arasında en fazla hakem hatasına maruz kalan kulüp olduğunu savunan Doğan, benzer sorunların Anadolu takımlarını da etkilediğini dile getirdi.

'MUHAMMED SALAH ÇOK MUTLU'

Muhammed Salah’ın Trabzonspor’daki durumuna ilişkin iddiaları da yanıtlayan Doğan, yıldız futbolcunun hem şehirden hem de kulüpten memnun olduğunu söyledi. Salah’ın transferinin İstanbul kulüplerinden biri tarafından gerçekleştirilmesi halinde daha fazla gündem yaratacağını savunan Doğan, oyuncunun kulübe geldiği günden bu yana birçok konuda yardımcı olduğunu belirtti. Salah’ın Trabzon’u sevdiğini ve kentin tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Doğan, oyuncunun sık sık farklı bölgeleri ziyaret ettiğini söyledi. Fabinho transferine de değinen Doğan, Brezilyalı oyuncunun performansının ilerleyen süreçte daha iyi seviyeye çıkacağını ifade etti.

'TRABZONSPOR’U DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYOR'

Kulübün sezon planlamasında herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirten Doğan, genç ve tecrübeli futbolcuların bir arada olduğu dengeli bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Sadece gençlerden ya da sadece deneyimli oyunculardan oluşan bir yapının yeterli olmayacağını belirten Doğan, mevcut kadroda eksikler bulunduğunu ancak sonuçların daha iyi olacağına inandığını ifade etti. Doğan, “Bu iş yalnızca gençlerle veya yalnızca tecrübeli futbolcularla olmaz. Doğru bir birleşim oluşturmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ancak sonuçların daha iyi olacağına inanıyorum. Trabzonspor’u daha iyi bir sezon bekliyor” dedi.

Kaynak: A Spor