FIVB Milletler Ligi'nde heyecan dorukta: Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan çeyrek finalde devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.
RAKİP GÜÇLÜ
Milli takımımız, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu da rakibimizin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.
Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Brezilya-Tayland
Çin-Japonya
İtalya-ABD
Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.