Fırtına’nın Kupa Nöbeti: Trabzonspor Başkentte 'Üçte Üç' Peşinde

Ziraat Türkiye Kupası’nda son iki sezonun finalisti Trabzonspor, art arda üçüncü kez finale yükselmek için yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililerde kritik eksikler dikkat çekerken, tek hedef Ankara’dan final biletiyle dönmek.

Son Güncelleme:
Fırtına’nın Kupa Nöbeti: Trabzonspor Başkentte 'Üçte Üç' Peşinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, sezonun en kritik randevularından birine hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne konuk olacak Karadeniz ekibi, Ankara’da final arayacak.

MAÇ TAKVİMİ VE DETAYLAR

Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele tek maç eleme usulüne göre oynanacak:

  • Tarih: 13 Mayıs 2026, Çarşamba
  • Saat: 20.30
  • Kanal: ATV
  • Stadyum: Eryaman Stadı

KRİTİK SAKATLIKLAR

Beşiktaş derbisinden galibiyetle dönen fırtınada, Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Takım bugün yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30’da Ankara’ya hareket edecek.

FİNAL YOLUNDA SON ENGEL

Trabzonspor, kupanın çeyrek finalinde Samsunspor’u penaltılarla elerken, Gençlerbirliği ise Galatasaray’ı eleyerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Yarınki mücadelenin kazananı, finalde Konyaspor’un rakibi olacak. Türkiye Kupası’nda büyük final ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Dolmabahçe'de Zafer Trabzonspor'unDolmabahçe'de Zafer Trabzonspor'unSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor Gençlerbirliği
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İstifa Sesleri Yükselmişti, Beşiktaş Sergen Yalçın Kararını Verdi Beşiktaş Sergen Yalçın Kararını Verdi
TFF'den Milli Takım İddiasına Jet Yalanlama TFF'den Milli Takım İddiasına Jet Yalanlama
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
Çorum’da Hastane Personeline 'Hırsızlık' Operasyonu Çorum’da Hastane Personeline 'Hırsızlık' Operasyonu
6 Beldede Mini Seçim Heyecanı: 10 Binden Fazla Seçmen Oy Kullanacak 6 Beldede Mini Seçim Heyecanı: 10 Binden Fazla Seçmen Oy Kullanacak
Bodrum’da Lüks Sezon Başladı! Euro Bazlı Menü Tartışma Yarattı Bodrum’da Lüks Sezon Başladı! Euro Bazlı Menü Tartışma Yarattı