Fırtına’nın Kupa Nöbeti: Trabzonspor Başkentte 'Üçte Üç' Peşinde
Ziraat Türkiye Kupası’nda son iki sezonun finalisti Trabzonspor, art arda üçüncü kez finale yükselmek için yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililerde kritik eksikler dikkat çekerken, tek hedef Ankara’dan final biletiyle dönmek.
Trabzonspor, sezonun en kritik randevularından birine hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne konuk olacak Karadeniz ekibi, Ankara’da final arayacak.
MAÇ TAKVİMİ VE DETAYLAR
Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele tek maç eleme usulüne göre oynanacak:
- Tarih: 13 Mayıs 2026, Çarşamba
- Saat: 20.30
- Kanal: ATV
- Stadyum: Eryaman Stadı
KRİTİK SAKATLIKLAR
Beşiktaş derbisinden galibiyetle dönen fırtınada, Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Takım bugün yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30’da Ankara’ya hareket edecek.
FİNAL YOLUNDA SON ENGEL
Trabzonspor, kupanın çeyrek finalinde Samsunspor’u penaltılarla elerken, Gençlerbirliği ise Galatasaray’ı eleyerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Yarınki mücadelenin kazananı, finalde Konyaspor’un rakibi olacak. Türkiye Kupası’nda büyük final ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
Kaynak: AA