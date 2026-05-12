Fırtına’nın Kupa Nöbeti: Trabzonspor Başkentte 'Üçte Üç' Peşinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, sezonun en kritik randevularından birine hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne konuk olacak Karadeniz ekibi, Ankara’da final arayacak.

MAÇ TAKVİMİ VE DETAYLAR

Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele tek maç eleme usulüne göre oynanacak:

Tarih: 13 Mayıs 2026, Çarşamba

Saat: 20.30

Kanal: ATV

Stadyum: Eryaman Stadı

KRİTİK SAKATLIKLAR

Beşiktaş derbisinden galibiyetle dönen fırtınada, Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Takım bugün yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30’da Ankara’ya hareket edecek.

FİNAL YOLUNDA SON ENGEL

Trabzonspor, kupanın çeyrek finalinde Samsunspor’u penaltılarla elerken, Gençlerbirliği ise Galatasaray’ı eleyerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Yarınki mücadelenin kazananı, finalde Konyaspor’un rakibi olacak. Türkiye Kupası’nda büyük final ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Kaynak: AA